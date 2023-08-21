Взрыв в Киеве 19 августа произошел во время исследования, объект сдетонировал – ГБР
Взрыв в Киеве 19 августа на территории Государственного научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД произошел при исследовании взрывоопасного предмета, говорится в сообщении Госбюро расследований.
Во время работы экспертов объект исследования сдетонировал, из-за чего погибли четверо сотрудников, установило ведомство.
Взрыв повредил фасад главного здания, транспортные средства и близлежащие дома, пишет ГБР.
Сотрудники ведомства сразу провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, допросили сотрудников учреждения и других свидетелей, отмечают правоохранители.
Продолжается следствие в уголовном производстве за нарушения правил обращения с взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами, повлекшими гибель людей или другие тяжкие последствия.
- 19 августа в Киеве раздались взрывы, в районе Кольцевой дороги был виден густой дым.
- Глава МВД сообщил, что пожар возник на территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в складском помещении.
- По словам чиновника в тот день, это был "однозначно – не прилет".
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