RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Вибух у Києві 19 серпня стався під час дослідження, об'єкт здетонував – ДБР

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 16:04
Вибух у Києві 19 серпня стався під час дослідження, об'єкт здетонував – ДБР - Фото
Гасіння пожежі у Києві (Фото: МВС)

Вибух у Києві 19 серпня на території Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС стався під час дослідження вибухонебезпечного предмета, йдеться у повідомленні Держбюро розслідувань.

Під час роботи експертів об'єкт дослідження здетонував, через що загинуло четверо працівників, встановило відомство.

Вибух пошкодив фасад головної будівлі, транспортні засоби та прилеглі будинки, пише ДБР.

Працівники відомства відразу провели огляд місця події, призначили судово-медичні та молекулярно-генетичні експертизи, допитали співробітників установи та інших свідків, зауважують правоохоронці.

Триває слідство у кримінальному провадженні за порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами, що спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки.

  • 19 серпня у Києві пролунали вибухи, у районі Кільцевої дороги було видно густий дим. 

  • Глава МВС повідомив, що пожежа виникла на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні.

  • За словами посадовця у той день, це був "однозначно – не приліт".

Читайте також: Двох правоохоронців підозрюють у викраденні людини на "допит" у ліс

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
київДБРпожежавибухмвс
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 