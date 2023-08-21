Вибух у Києві 19 серпня стався під час дослідження, об'єкт здетонував – ДБР

Вибух у Києві 19 серпня на території Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС стався під час дослідження вибухонебезпечного предмета, йдеться у повідомленні Держбюро розслідувань.

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Під час роботи експертів об'єкт дослідження здетонував, через що загинуло четверо працівників, встановило відомство.

Вибух пошкодив фасад головної будівлі, транспортні засоби та прилеглі будинки, пише ДБР.

Працівники відомства відразу провели огляд місця події, призначили судово-медичні та молекулярно-генетичні експертизи, допитали співробітників установи та інших свідків, зауважують правоохоронці.

Триває слідство у кримінальному провадженні за порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами, що спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки.

19 серпня у Києві пролунали вибухи, у районі Кільцевої дороги було видно густий дим.

Глава МВС повідомив, що пожежа виникла на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні.

За словами посадовця у той день, це був "однозначно – не приліт".

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