Взрыв в центре Луганска. Ранен один из главарей российских террористов ЛНР – видео
15.05.2023, 15:37
Игорь Корнет (Фото по ресурсу пропагандистов)
15 мая около 14:00 во временно оккупированном Луганске раздался взрыв в барбершопе "Бразерс". Пропагандистские российские медиа заявили о пяти раненых, среди них – один из главарей российской террористической организации ЛНР Игорь Корнет, которого оккупанты называют "временно исполняющим обязанности министра внутренних дел ЛНР".
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Официальной информации из оккупации не бывает, кроме сообщений разведки.
Рроссийские ресурсы пишут, что Корнет "находится в реанимации в тяжелом состоянии" в Луганской областной клинической больнице.
Прокремлевские СМИ заявили о "теракте" и "покушении".
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