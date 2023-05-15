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Взрыв в центре Луганска. Ранен один из главарей российских террористов ЛНР – видео

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 15:37
Взрыв в центре Луганска. Ранен один из главарей российских террористов ЛНР – видео - Фото
Игорь Корнет (Фото по ресурсу пропагандистов)

15 мая около 14:00 во временно оккупированном Луганске раздался взрыв в барбершопе "Бразерс". Пропагандистские российские медиа заявили о пяти раненых, среди них – один из главарей российской террористической организации ЛНР Игорь Корнет, которого оккупанты называют "временно исполняющим обязанности министра внутренних дел ЛНР".

Официальной информации из оккупации не бывает, кроме сообщений разведки.

Рроссийские ресурсы пишут, что Корнет "находится в реанимации в тяжелом состоянии" в Луганской областной клинической больнице.

Прокремлевские СМИ заявили о "теракте" и "покушении".

Смотрите также: В Луганске взрывы в районе автовокзала и "ВВАУШ". Там РФ собирала технику — фото, видео

Милана Головань
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