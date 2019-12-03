Взятка $150 000. По какому делу взяли бывшего топ-чиновника ГПУ

Арест (фото - depositphotos.com)

Правоохранители утверждают, что разоблачили в Киеве бывшего служащего Генпрокуратуры, который за $150 000 обещал закрыть дело против столичных застройщиков. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Речь идет об экс-чиновнике, которого президент Владимир Зеленский сегодня назвал "правой рукой" директора Госбюро расследований Романа Трубы.

Фигурантов дела - экс-начальника Главного следственного управления ГПУ и предпринимателя - детективы Национального антикоррупционного бюро задержали сегодня, 3 декабря.

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Прокуратура считает, что экс-сотрудник ГПУ через посредника-предпринимателя требовал от киевского застройщика 150 000 долларов якобы для одного из руководителей правоохранительных органов - за закрытие дела против компании-застройщицы, которое расследует территориальное управление этого органа.

РБК-Украина со ссылкой на источники сообщает, что речь идет об Игоре Щербине, который якобы знаком с Трубой еще со времен работы в ГПУ: он возглавлял упомянутый главк в 2014-2015 годах, а Труба был его замом.

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