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Взятка $150 000. По какому делу взяли бывшего топ-чиновника ГПУ

Взятка $150 000. По какому делу взяли бывшего топ-чиновника ГПУ - Фото
Арест (фото - depositphotos.com)
03.12.2019, 11:18

Двух фигурантов дела задержали якобы сразу после получения ими первой части - $75 000, утверждают в САП. Расследование детективы НАБУ ведут с ноября.

Правоохранители утверждают, что разоблачили в Киеве бывшего служащего Генпрокуратуры, который за $150 000 обещал закрыть дело против столичных застройщиков. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Речь идет об экс-чиновнике, которого президент Владимир Зеленский сегодня назвал "правой рукой" директора Госбюро расследований Романа Трубы.

Фигурантов дела - экс-начальника Главного следственного управления ГПУ и предпринимателя - детективы Национального антикоррупционного бюро задержали сегодня, 3 декабря.

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Прокуратура считает, что экс-сотрудник ГПУ через посредника-предпринимателя требовал от киевского застройщика 150 000 долларов якобы для одного из руководителей правоохранительных органов - за закрытие дела против компании-застройщицы, которое расследует территориальное управление этого органа.

РБК-Украина со ссылкой на источники сообщает, что речь идет об Игоре Щербине, который якобы знаком с Трубой еще со времен работы в ГПУ: он возглавлял упомянутый главк в 2014-2015 годах, а Труба был его замом.

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