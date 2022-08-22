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Washington Post рассказал, как организатор туров по Зоне отчуждения тайно помогал ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 20:39
Washington Post рассказал, как организатор туров по Зоне отчуждения тайно помогал ВСУ - Фото
Фото: EPA

Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в первый день войны и контролировали ее до конца марта. Все это время в районе электростанции действовала тайная сеть информаторов, состоявшая из сотрудников и помощников местного туристического агентства "Чернобыль Тур", пишет Washington Post.

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У "Чернобыль Тур" была небольшая видеокамера на въезде в зону, которой сотрудники компании могли управлять дистанционно.

Россияне, проезжавшие мимо границы, сразу сорвали украинские флаги и выключили все камеры, но ту, которую установил "Чернобыль Тур", почему-то пропустили. Тогда сотрудники турагентства стали считать российскую технику.

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Владелец "Чернобыль Тур" Ярослав Емельяненко нашел контакты в украинской военной разведке и начал передавать информацию туда.

Через несколько дней камера перестала работать – сели батарейки или россияне все-таки ее заметили.

Но параллельно киевские гиды связались с жителями окрестных сел, которые сотрудничали с их агентством, и "Чернобыль Тур" превратился в сеть информаторов, действовавшую все пять недель, пока россияне находились в Припяти.

Сопротивлялись российскому вторжению и сами работники АЭС — за это время были убиты девять человек, похищены пять.

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Андрей Водяный
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война чаэс
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