Представители, по меньшей мере, четырех политических сил Германии готовятся обратиться в суд с целью запрета AfD

Фото: ЕРА/JENS SCHLUETER

В Германии депутаты Бундестага намерены подать в суд требование касательно признания пророссийской партии Альтернатива для Германии (AfD) неконституционной, чтобы таким образом запретить ее. Об этом сообщают издания Tagesschau и Welt, ссылаясь на осведомленных в этом вопросе собеседников.

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Представители, по меньшей мере, четырех политических сил — Социал-демократической партии, коалиции ХДС/ХСС, Зеленых и Левых — готовятся внести в Бундестаг предложение об обращении в Федеральный конституционный суд с целью запрета AfD.

По информации Welt, документ готовили в течение нескольких месяцев и почти завершили до 27 сентября. В ближайшее время ожидается голосование в Бундестаге.

Помимо требования запрета AfD, документ также предлагает альтернативное решение — прекратить государственное финансирование партии. Депутаты обвиняют AfD в нарушении принципов человеческого достоинства и демократического порядка, в частности, из-за заявлений ее лидеров относительно мигрантов, мусульман и сексуальных меньшинств.

СПРАВКА Альтернатива для Германии (AfD) – это правая популистская партия, основанная в 2013 году. Она выступает против евроинтеграции, миграции и политики открытых границ, часто критикует ислам и защищает традиционные ценности. Лидеры партии неоднократно выражали откровенно пророссийскую и антиукраинскую позицию, посещая временно оккупированный Крым. Альтернатива для Германии (AfD) – это правая популистская партия, основанная в 2013 году. Она выступает против евроинтеграции, миграции и политики открытых границ, часто критикует ислам и защищает традиционные ценности. Лидеры партии неоднократно выражали откровенно пророссийскую и антиукраинскую позицию, посещая временно оккупированный Крым.

В сентябре 2019 года в Германии суд Майнингена постановил, что главу отделения АдН Берна Хеке в федеральной земле Тюрингия можно называть "фашистом".

В конце октября 2023 только что избранного в парламент земли Бавария депутата от АдН арестовали за хранение нацистских памятных вещей – по конституции ФРГ это преступление.

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