В Германии арестовали избранного депутата: ходил на встречи, где кричали "зиг хайль!"
В Германии арестовали недавно избранного в парламент земли Бавария ультраправого политика за хранение нацистских памятных вещей, что по конституции страны является преступлением. Даниэля Халембу задержали незадолго до того, как он получил бы пятилетний мандат, дающий иммунитет от судебного преследования, пишет Suddeutsche Zeitung.
22-летний политик — один из 32 членов Альтернативы для Германии, избранных в Баварии на региональных выборах в начале октября. Это лучший "баварский" результат партии. Она получила в Баварии 14,6% голосов (в 2018 году было 10,2%). В соседней земле Гессен АдГ показала еще лучше результат – 18,6%.
По данным издания, прокуратура Вюрцбурга выдала ордер на арест местного лидера АдГ 27 октября, аккурат перед заседанием обновленного парламента.
Халембу не сразу нашли, и правоохранители заподозрили, что он попытается пробраться в парламент, чтобы избежать судебного преследования. В итоге политика задержали сегодня утром в Штутгарте (соседняя земля Баден-Вюртемберг).
Его адвокат обратился в Конституционный суд Баварии с требованием снять арест, так как Халемба "является избранным членом парламента".
В Suddeutsche Zeitung отметили, что политик до этого "несколько недель" был в поле зрения прокуратуры, после того как в начале осени полиция провела рейд в помещении студенческого братства Teutonia Prag: их соседи жаловались на "регулярные" крики "зиг хайль!"
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Во время рейда на собрании братства зафиксировали Халембу и конфисковали "большое количество материалов" с символикой НСДАП, наклейки и надписи расистского характера. Полиция заявила, что операция "подтвердила обвинения [соседей]".
Халемба заявил же, что "ничего компрометирующего обнаружено не было".
Его обвиняют в "разжигании ненависти" и хранении нацистских памятных вещей. Коллеги Халембы по баварской ячейке АдГ заявили о "политически мотивированном преследовании на надуманных основаниях".
В прокуратуре не комментируют вопрос, в чем конкретно власти обвиняют Халембу, пишет Fraenkischertag.
- За пару недель до тотальной войны РФ против Украины лидер кремлевских лоббистов в Германии призвал "привыкать" к оккупации Крыма Россией.
- Летом 2022 года АдГ призвала запустить Северный поток-2, Шольц назвал ее "партией России". А затем газопроводов не стало.
- В ноябре сторонники АдГ вышли на митинг в Германии с требованием отменить санкции против РФ. Лидер партии Хрупалла заявлял со сцены, что цена на газ в Германии вернется к норме, "если мы будем покупать дешевый газ из России".
- Весной 2023 года канцлера ФРГ Шольца на трибуне засмеяли "друзья Путина". Ответил, что ничего хорошего их не ждет.
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