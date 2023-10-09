Правящая коалиция канцлера Германии Олафа Шольца проиграла на выборах в двух ключевых экономических регионах — Баварии и Гессене. Об этом пишет издание Bloomberg.

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В Гессене коалиция Шольца опустилась на третье место, в частности, выборы там проиграла министр внутренних дел Нэнси Фазер. В Баварии Социал-демократическая партия Шольца заняла четвертое место.

Контроль над обеими землями сохранил консервативный блок Германии из Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза.

Отмечается, что в обоих регионах второе место заняла пророссийская и праворадикальная Альтернатива для Германии.

Издание пишет, что ключевыми темами обеспокоенности немецких избирателей стали экономический кризис, нелегальная миграция и война России против Украины.

Летом 2022 года АдГ призвала запустить Северный поток-2, Шольц назвал ее "партией России".

В ноябре 2022 года сторонники АдГ вышли на митинг в Германии с требованием отменить санкции против РФ. Там заявляли, что цена на газ в Германии вернется к норме, "если мы будем покупать дешевый газ из России".

В августе 2023 года журналисты установили, что партия АдГ подавала судебный иск против поставок оружия в Украину по указанию Кремля и на российские деньги.

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