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Шольц проиграл на выборах в ключевых регионах. Пророссийская АдГ заняла второе место

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 06:49
Шольц проиграл на выборах в ключевых регионах. Пророссийская АдГ заняла второе место - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Правящая коалиция канцлера Германии Олафа Шольца проиграла на выборах в двух ключевых экономических регионах — Баварии и Гессене. Об этом пишет издание Bloomberg.

В Гессене коалиция Шольца опустилась на третье место, в частности, выборы там проиграла министр внутренних дел Нэнси Фазер. В Баварии Социал-демократическая партия Шольца заняла четвертое место. 

Контроль над обеими землями сохранил консервативный блок Германии из Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза. 

Отмечается, что в обоих регионах второе место заняла пророссийская и праворадикальная Альтернатива для Германии.

Издание пишет, что ключевыми темами обеспокоенности немецких избирателей стали экономический кризис, нелегальная миграция и война России против Украины. 

  • В августе 2023 года журналисты установили, что партия АдГ подавала судебный иск против поставок оружия в Украину по указанию Кремля и на российские деньги.  

Читайте также: Лидера пророссийской партии АдГ чем-то укололи на митинге, идет расследование

Дмитрий Гриниченко
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Германиявойнавыборыальтернатива для германиивоенная помощьолаф шольц
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