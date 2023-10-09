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Шольц програв на виборах у ключових регіонах. Проросійська АдН посіла друге місце

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09.10.2023, 06:49
Шольц програв на виборах у ключових регіонах. Проросійська АдН посіла друге місце - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Правляча коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца програла на виборах у двох ключових економічних регіонах – Баварії та Гессені. Про це пише видання Bloomberg.

У Гессені коаліція Шольца опустилася на третє місце, зокрема вибори там програла міністр внутрішніх справ Ненсі Фазер. У Баварії Соціал-демократична партія Шольца посіла четверте місце.

Контроль над обома землями зберіг консервативний блок Німеччини з Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу.

Наголошується, що в обох регіонах друге місце посіла проросійська та праворадикальна Альтернатива для Німеччини.

Видання пише, що ключовими темами занепокоєння німецьких виборців стали економічна криза, нелегальна міграція та війна Росії проти України.

Читайте також: Лідера проросійської партії АдН чимось укололи на мітингу, триває розслідування

Дмитро Гриниченко
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