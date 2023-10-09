Шольц програв на виборах у ключових регіонах. Проросійська АдН посіла друге місце
Правляча коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца програла на виборах у двох ключових економічних регіонах – Баварії та Гессені. Про це пише видання Bloomberg.
У Гессені коаліція Шольца опустилася на третє місце, зокрема вибори там програла міністр внутрішніх справ Ненсі Фазер. У Баварії Соціал-демократична партія Шольца посіла четверте місце.
Контроль над обома землями зберіг консервативний блок Німеччини з Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу.
Наголошується, що в обох регіонах друге місце посіла проросійська та праворадикальна Альтернатива для Німеччини.
Видання пише, що ключовими темами занепокоєння німецьких виборців стали економічна криза, нелегальна міграція та війна Росії проти України.
- Влітку 2022 року АдН закликала запустити Північний потік-2, Шольц назвав її "партією Росії".
- У листопаді 2022 року прихильники АдН вийшли на мітинг у Німеччині з вимогою скасувати санкції проти РФ. Там заявляли, що ціна на газ у Німеччині повернеться до норми, "якщо ми купуватимемо дешевий газ із Росії".
- У серпні 2023 року журналісти встановили, що партія АдН подавала судовий позов проти постачання зброї в Україну за вказівкою Кремля та на російські гроші.
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