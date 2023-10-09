Правляча коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца програла на виборах у двох ключових економічних регіонах – Баварії та Гессені. Про це пише видання Bloomberg.

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У Гессені коаліція Шольца опустилася на третє місце, зокрема вибори там програла міністр внутрішніх справ Ненсі Фазер. У Баварії Соціал-демократична партія Шольца посіла четверте місце.

Контроль над обома землями зберіг консервативний блок Німеччини з Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу.

Наголошується, що в обох регіонах друге місце посіла проросійська та праворадикальна Альтернатива для Німеччини.

Видання пише, що ключовими темами занепокоєння німецьких виборців стали економічна криза, нелегальна міграція та війна Росії проти України.

Влітку 2022 року АдН закликала запустити Північний потік-2, Шольц назвав її "партією Росії".

У листопаді 2022 року прихильники АдН вийшли на мітинг у Німеччині з вимогою скасувати санкції проти РФ. Там заявляли, що ціна на газ у Німеччині повернеться до норми, "якщо ми купуватимемо дешевий газ із Росії".

У серпні 2023 року журналісти встановили, що партія АдН подавала судовий позов проти постачання зброї в Україну за вказівкою Кремля та на російські гроші.

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