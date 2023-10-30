У Німеччині заарештували обраного депутата: ходив на зустрічі, де кричали "зіг хайль!"

У Німеччині заарештували нещодавно обраного до парламенту землі Баварія ультраправого політика за зберігання нацистських пам'ятних речей, що за конституцією країни є злочином. Даніеля Халембу затримали незадовго до того, як він отримав би п'ятирічний мандат, що дає імунітет від судового переслідування, пише Suddeutsche Zeitung.

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22-річний політик — один із 32 членів Альтернативи для Німеччини, обраних у Баварії на регіональних виборах на початку жовтня. Це найкращий "баварський" результат партії. Вона отримала у Баварії 14,6% голосів (2018 року було 10,2%). У сусідній землі Гессен АдН показала ще кращий результат – 18,6%.

За даними видання, прокуратура Вюрцбурга видала ордер на арешт місцевого лідера АдН 27 жовтня, саме перед засіданням оновленого парламенту.

Халембу не одразу знайшли, і правоохоронці запідозрили, що він намагатиметься пробратися до парламенту, щоб уникнути судового переслідування. У результаті політика затримали сьогодні вранці у Штутгарті (сусідня земля Баден-Вюртемберг).

Його адвокат звернувся до Конституційного суду Баварії з вимогою зняти арешт, оскільки Халемба є обраним членом парламенту.

У Suddeutsche Zeitung зазначили, що політик до цього "кілька тижнів" був у полі зору прокуратури після того, як на початку осені поліція провела рейд у приміщенні студентського братства Teutonia Prag: їхні сусіди скаржилися на "регулярні" крики "зіг хайль!"

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Під час рейду на зборах братства зафіксували Халембу та конфіскували "велику кількість матеріалів" із символікою НСРПН, наклейки та написи расистського характеру. Поліція заявила, що операція "підтвердила звинувачення [сусідів]".

Халемба заявив, що "нічого, що компрометує, виявлено не було".

Його звинувачують у "розпалюванні ненависті" та зберіганні нацистських пам'ятних речей. Колеги Халемби з баварського осередку АдН заявили про "політично вмотивоване переслідування на надуманих підставах".

У прокуратурі не коментують питання, в чому конкретно влада звинувачує Халембу, пише Fraenkischertag.

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