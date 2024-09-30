Фото: ЕРА/JENS SCHLUETER

У Німеччині депутати Бундестагу мають намір подати до суду вимогу щодо визнання проросійської партії Альтернатива для Німеччини (AfD) неконституційною, щоб таким чином заборонити її. Про це повідомляють видання Tagesschau та Welt, посилаючись на обізнаних в цьому питанні співрозмовників.

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Представники щонайменше чотирьох політичних сил — Соціал-демократичної партії, коаліції ХДС/ХСС, Зелених і Лівих — готуються внести до Бундестагу пропозицію про звернення до Федерального конституційного суду з метою заборони AfD.

За інформацією Welt, документ готували протягом кількох місяців, і його майже завершили до 27 вересня. Незабаром очікується голосування у Бундестазі.

Окрім вимоги заборонити AfD, документ також пропонує альтернативне рішення — припинити державне фінансування партії. Депутати звинувачують AfD у порушенні принципів людської гідності та демократичного порядку, зокрема через заяви її лідерів щодо мігрантів, мусульман та сексуальних меншин.

ДОВІДКА Альтернатива для Німеччини (AfD) — це права популістська партія, заснована у 2013 році. Вона виступає проти євроінтеграції, міграції та політики відкритих кордонів, часто критикує іслам і захищає традиційні цінності. Лідери партії неодноразово висловлювали відверто проросійську та антиукраїнську позицію, відвідували тимчасово окупований Крим. Альтернатива для Німеччини (AfD) — це права популістська партія, заснована у 2013 році. Вона виступає проти євроінтеграції, міграції та політики відкритих кордонів, часто критикує іслам і захищає традиційні цінності. Лідери партії неодноразово висловлювали відверто проросійську та антиукраїнську позицію, відвідували тимчасово окупований Крим.

У вересні 2019 року в Німеччині суд Майнінгена ухвалив, що голову відділення АдН Бьорна Хеке у федеральній землі Тюрінгія можна називати "фашистом".

Наприкінці жовтня 2023 року щойно обраного до парламенту землі Баварія депутата від АдН заарештували за зберігання нацистських пам'ятних речей – за конституцією ФРН це злочин.

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