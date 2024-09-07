WSJ пишет, что Иран передал России баллистические ракеты. У Байдена отреагировали

Представитель Совета национальной безопасности США Шон Саветт назвал такое военное сотрудничество между Москвой и Тегераном "драматической эскалацией"

Флаг Ирана (Фото: ЕРА)

Американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных чиновников США и Евросоюза, пишет, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности.

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Журналисты не предоставляют подробностей относительно количества и типов ракет, полученных Россией.

По словам представителя Совета национальной безопасности США Шона Саветта, которого цитирует Reuters, возможные поставки Ираном баллистических ракет России станут "драматической эскалацией" поддержки Тегераном военной агрессии Кремля против Украины.

"Мы предупреждали об углублении партнерства по безопасности между Россией и Ираном с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину и встревожены этими сообщениями. Любая передача иранских баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины", – заявил он.

В феврале 2024 несколько собеседников Reuters сообщили агентству, что Иран якобы предоставил России большое количество мощных баллистических ракет класса "земля-земля".

Тогда же представитель ГУР Андрей Юсов сообщил в комментарии LIGA.net , что эта информация проверяется и уточняется.

, что эта информация проверяется и уточняется. 2 сентября журналисты Bloomberg писали, что европейские чиновники ожидают поставок иранских баллистических ракет в Россию.

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