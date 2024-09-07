WSJ пише, що Іран передав Росії балістичні ракети. У Байдена відреагували

Представник Ради національної безпеки США Шон Саветт назвав таку військову співпрацю між Москвою та Тегераном "драматичною ескалацією"

Прапор Ірану (Фото: ЕРА)

Американська газета The Wall Street Journal, посилаючись на неназваних посадовців США та Євросоюзу, пише, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності.

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Журналісти не надають подробиць щодо кількості та типів ракет, які отримала Росія.

За словами представника Ради національної безпеки США Шона Саветта, якого цитує Reuters, можливе постачання Іраном балістичних ракет Росії стане "драматичною ескалацією" підтримки Тегераном військової агресії Кремля проти України.

"Ми попереджали про поглиблення партнерства з безпеки між Росією та Іраном від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і стривожені цими повідомленнями. Будь-яке передавання іранських балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України", – заявив він.

У лютому 2024 року кілька співрозмовників Reuters повідомили агентству, що Іран нібито надав Росії велику кількість потужних балістичних ракет класу "земля-земля".

Тоді представник ГУР Андрій Юсов у коментарі LIGA.net повідомив, що ця інформація перевіряється та уточнюється.

повідомив, що ця інформація перевіряється та уточнюється. 2 вересня журналісти Bloomberg писали, що європейські посадовці очікують на постачання іранських балістичних ракет до Росії.

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