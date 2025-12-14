WSJ: Зеленский не отвергает план Трампа, а переписывает его тактикой "да, но..."

Утверждается, что президент соглашается на пункты мирного плана, но выдвигает свои условия, выгодные Украине

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский не отвергает мирный план, разработанный президентом США Дональдом Трампом, а "переписывает" его. Тактика звучит как: "я согласен, но...". Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В вопросе выборов Зеленский якобы сказал, что он готов их провести, но только если США обеспечат прекращение огня в Украине. Украина якобы согласна на то, чтобы Россия сохранила некоторое участие в управлении Запорожской атомной электростанцией, но Киев и Вашингтон должны контролировать ситуацию.

Отмечается, что в этом вопросе не было ясности касательно предложений США о демилитаризации одной из крупнейших АЭС Европы. Это дало Зеленскому возможность пересмотреть условия.

На ограничение численности Сил обороны украинский лидер тоже якобы согласен, но при условии, что она останется на нынешнем уровне, но, вероятно, не больше.

Утверждается, что такой подход позволил Зеленскому поддержать мирное видение Трампа, но не в ущерб политическому авторитету внутри страны. Он переписал мирный план в ходе переговоров с европейскими лидерами, но таким образом, чтобы это не оттолкнуло самого Трампа, передает WSJ.

В одном из самых "острых" вопросов – контроле над всей Донецкой областью, Зеленский подчеркнул необходимость мониторинга и справедливости в возглавляемом США поиске пути прекращения войны. Вместо полного исключения создания так называемой "буферной зоны", украинский президент попросил предоставить более подробную информацию о том, как это будет выглядеть.