WSJ: Зеленський не відкидає план Трампа, а переписує його за тактикою "так, але..."

Стверджується, що президент погоджується на пункти мирного плану, але висуває свої умови, вигідні Україні

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський не відкидає мирний план, розроблений президентом США Дональдом Трампом, а "переписує" його. Тактика звучить як: "я згоден, але...". Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У питанні виборів Зеленський нібито сказав, що він готовий їх провести, але тільки якщо США забезпечать припинення вогню в Україні. Україна нібито згодна на те, щоб Росія зберегла деяку участь в управлінні Запорізькою атомною електростанцією, але Київ і Вашингтон мають контролювати ситуацію.

Зазначається, що в цьому питанні не було ясності щодо пропозицій США про демілітаризацію однієї з найбільших АЕС Європи. Це дало Зеленському можливість переглянути умови.

На обмеження чисельності Сил оборони український лідер теж нібито згоден, але за умови, що вона залишиться на нинішньому рівні, але, ймовірно, не більше.

Стверджується, що такий підхід дозволив Зеленському підтримати мирне бачення Трампа, але не на шкоду політичному авторитету всередині країни. Він переписав мирний план під час переговорів з європейськими лідерами, але таким чином, щоб це не відштовхнуло самого Трампа, передає WSJ.

В одному з найбільш "гострих" питань – контролі над усією Донецькою областю, Зеленський наголосив на необхідності моніторингу та справедливості в очолюваному США пошуку шляху припинення війни. Замість повного виключення створення так званої "буферної зони", український президент попросив надати докладнішу інформацію про те, який вигляд це матиме.