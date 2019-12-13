"Я не пьяница и не наркоман". Зеленский не обижается на Порошенко

Владимир Зеленский и Петр Порошенко (коллаж — LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский утверждает, что не держит обиды на предшественника по президентской должности Петра Порошенко за якобы намеки во время предвыборной кампании на употребление наркотиков или алкоголя. Об этом он заявил в эфире канала 1+1.

Отвечая на вопрос ведущей шоу Право на владу, обижается ли он на Порошенко "за пьяницу и наркомана", Зеленский сказал, что нет: "Потому что я не пьяница и не наркоман".

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Таких слов - "пьяница и наркоман" - в адрес на то время соперника Порошенко никогда не говорил.

"Были другие вещи. Были совсем другие дела", - сказал Зеленский, не вдаваясь в детали.

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По его словам, "за Порошенко очень много разных грехов, связанных с ним и его окружением". О чем речь, президент также не сказал.