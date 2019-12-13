Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Я не пьяница и не наркоман". Зеленский не обижается на Порошенко

"Я не пьяница и не наркоман". Зеленский не обижается на Порошенко - Фото
Владимир Зеленский и Петр Порошенко (коллаж — LIGA.net)
13.12.2019, 08:26

3 апреля 2019 года Зеленский предложил Порошенко дебаты на стадионе, но только после сдачи анализов на алкоголь и наркотики. Оба сдали, но по-разному.

Президент Владимир Зеленский утверждает, что не держит обиды на предшественника по президентской должности Петра Порошенко за якобы намеки во время предвыборной кампании на употребление наркотиков или алкоголя. Об этом он заявил в эфире канала 1+1.

Отвечая на вопрос ведущей шоу Право на владу, обижается ли он на Порошенко "за пьяницу и наркомана", Зеленский сказал, что нет: "Потому что я не пьяница и не наркоман".

Читайте также: Зеленский о "госизмене" Порошенко: Я бы не подписал Минск-2. Но!

Таких слов - "пьяница и наркоман" - в адрес на то время соперника Порошенко никогда не говорил.

"Были другие вещи. Были совсем другие дела", - сказал Зеленский, не вдаваясь в детали.

Читайте также: Зеленский на N4: не Янукович-подхалим, без пафоса, как Порошенко

По его словам, "за Порошенко очень много разных грехов, связанных с ним и его окружением". О чем речь, президент также не сказал.

Напишите нам
Владимир Зеленский Петр Порошенко дебаты наркотик
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 