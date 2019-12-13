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Зеленский о "госизмене" Порошенко: Я бы не подписал Минск-2. Но!

Зеленский о "госизмене" Порошенко: Я бы не подписал Минск-2. Но! - Фото
Петр Порошенко и Владимир Зеленский (фото — ЕРА, коллаж — LIGA.net)
13.12.2019, 07:56

Глава государства заявил: как ему кажется, пятому президенту Петру Порошенко в феврале 2015 в Минске "было непросто"

Президенту Владимиру Зеленскому "очень сложно комментировать" расследование о "госизмене" при подписании минских соглашений 2015 года, которое ведет Госбюро расследований против пятого президента Петра Порошенко по заявлению экс-замглавы АП Андрея Портнова. Об этом он сказал вчера в эфире канала 1+1.

"Скажу вам откровенно: я бы никогда не подписал эти соглашения с такими условиями. Но! Я лично не знаю, при каких условиях подписывался именно такой вариант в Минске. Мне кажется, там было непросто. И когда я говорю "я бы никогда не подписал", честно вам скажу, что в этой ситуации "никогда не говори никогда", - пояснил он.

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Владимир Зеленский Петр Порошенко госизмена гбр
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