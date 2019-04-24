Ягланд - Зеленскому: Совет Европы будет поддерживать Украину

Турбьёрн Ягланд Фото: LIGA.net

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в письме победителю выборов президента Владимиру Зеленскому заверил, что организация поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщает Европейская правда.

"Мы надеемся на продолжение нашего многолетнего сотрудничества по реформированию и укреплению независимости судебной власти, борьбе с коррупцией и усилению роли гражданского общества. Могу заверить Вас, что Совет Европы будет продолжать настойчиво поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в письме.

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По словам Ягланда, Зеленскому придется занять пост президента в то время, когда Украина сталкивается со значительными проблемами во многих сферах.

"Украина – ценный член Совета Европы, и ее демократическая безопасность жизненно важна для всего нашего континента. Надеюсь, что вы сможете использовать мощный мандат, который вы получили для продвижения демократических реформ, и работать на восстановление мира и единства в стране и воплотите стремление украинского народа к стабильности и процветанию", - отметил Ягланд.

22 апреля канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах президента, отметив, что "была бы рада вскоре принять Зеленского в Берлине".

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