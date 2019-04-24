Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.04.2019, 12:52

Ягланд - Зеленскому: Совет Европы будет поддерживать Украину

Ягланд - Зеленскому: Совет Европы будет поддерживать Украину - Фото
Турбьёрн Ягланд Фото: LIGA.net

Генеральный секретарь СЕ отметил, что "Украина – ценный член Совета Европы"

Реклама
Реклама

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в письме победителю выборов президента Владимиру Зеленскому заверил, что организация поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщает Европейская правда.

"Мы надеемся на продолжение нашего многолетнего сотрудничества по реформированию и укреплению независимости судебной власти, борьбе с коррупцией и усилению роли гражданского общества. Могу заверить Вас, что Совет Европы будет продолжать настойчиво поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в письме.

Реклама

По словам Ягланда, Зеленскому придется занять пост президента в то время, когда Украина сталкивается со значительными проблемами во многих сферах.

"Украина – ценный член Совета Европы, и ее демократическая безопасность жизненно важна для всего нашего континента. Надеюсь, что вы сможете использовать мощный мандат, который вы получили для продвижения демократических реформ, и работать на восстановление мира и единства в стране и воплотите стремление украинского народа к стабильности и процветанию", - отметил Ягланд.

22 апреля канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах президента, отметив, что "была бы рада вскоре принять Зеленского в Берлине".

Читайте также: Подсчитано 100% бюллетеней. На выборах победил Владимир Зеленский

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, совет европы, турбьерн ягланд
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 