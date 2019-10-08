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Януковича вызвали в Киев: кто и зачем

Януковича вызвали в Киев: кто и зачем - Фото
Виктор Янукович (фото - ЕРА)
08.10.2019, 11:39

Допрос бывшего президента запланирован на 18 октября 2019 года

Киевский апелляционный суд вызвал беглого экс-президента Виктора Януковича на заседание 18 октября. Об этом говорится в повестке, которую опубликовал Урядовий кур'єр.

"Киевский апелляционный суд вызывает Вас в качестве обвиняемого на 11:00 18 октября 2019 года. Местонахождение суда: Киев, ул. Соломенская, 2а. Дополнительно просим предоставить следующие документы: документ, удостоверяющий личность (паспорт)", - отмечается в тексте повестки.

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Вызов в суд осуществляется в рамках уголовного производства №11 кп/824/1356/2019.

Януковича вызывают в качестве обвиняемого в связи с рассмотрением апелляции на приговор Оболонского районного суда от 24 января, согласно которому он был осужден на 13 лет заключения за госизмену.

 

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