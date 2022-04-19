Япония предоставит Украине дроны и костюмы химической защиты
Япония по запросу украинского правительства предоставит стране защитные маски и одежду от химического оружия, а также беспилотники в рамках поддержки Украины в войне с Россией. Об этом заявил во вторник министр обороны Японии Нобуо Киси, передает Kyodo.
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Глава Минобороны сказал, что этот шаг связан с ростом опасений по поводу применения Россией химического оружия в Украине.
"Мы продолжим оказывать максимальную поддержку украинскому правительству", – сказал Киси.
О помощи Японии также сообщается на странице Минобороны страны в Twitter: "Минобороны Японии решило предоставить украинскому правительству костюмы NBC, маски NBC и дроны. Борьба украинцев за свою страну все еще продолжается, так что Минобороны Японии будет и впредь оказывать нашу максимальную поддержку Украине".
Также в рамках экономических санкций против Москвы Япония во вторник начала вводить запрет на импорт 38 товаров из России, включая водку и некоторые изделия из древесины. Эти товары составляют около 1,1% импорта Японии из страны.
- 11 апреля полк Нацгвардии "Азов" сообщил, что армия РФ сбросила с беспилотника в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое привело к легочной недостаточности и другим симптомам у пострадавших. Пострадали трое бойцов. Позднее в Минобороны Украины сообщили, что это могли быть фосфорные боеприпасы.
- В Пентагоне заявили, что применение химоружия означало бы эскалацию и прямой вызов НАТО. Минобороны Великобритании заявило, что варианты ответа Запада на возможную химическую атаку российских оккупантов "находятся на столе".
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