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Япония предоставит Украине дроны и костюмы химической защиты

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 06:48
Япония предоставит Украине дроны и костюмы химической защиты - Фото
Нобуо Киси (Фото из Twitter Минобороны Японии)

Япония по запросу украинского правительства предоставит стране защитные маски и одежду от химического оружия, а также беспилотники в рамках поддержки Украины в войне с Россией. Об этом заявил во вторник министр обороны Японии Нобуо Киси, передает Kyodo.

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Глава Минобороны сказал, что этот шаг связан с ростом опасений по поводу применения Россией химического оружия в Украине.

"Мы продолжим оказывать максимальную поддержку украинскому правительству", – сказал Киси.

О помощи Японии также сообщается на странице Минобороны страны в Twitter: "Минобороны Японии решило предоставить украинскому правительству костюмы NBC, маски NBC и дроны. Борьба украинцев за свою страну все еще продолжается, так что Минобороны Японии будет и впредь оказывать нашу максимальную поддержку Украине".

Также в рамках экономических санкций против Москвы Япония во вторник начала вводить запрет на импорт 38 товаров из России, включая водку и некоторые изделия из древесины. Эти товары составляют около 1,1% импорта Японии из страны.

Оксана Житнюк
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