В США и Великобритании отреагировали на возможное применение Россией химоружия в Мариуполе
В Соединенных Штатах Америки и Великобритании появились первые реакции на возможное применение Россией химического оружия в Мариуполе. Ситуацию прокомментировали министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Twitter и спикер Пентагона Джон Кирби, передает CNBC.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Сообщается, что российские войска могли использовать химические вещества для нападения на мариупольцев. Мы работаем с партнерами, чтобы срочно проверить детали.
Любое использование такого оружия было бы жесткой эскалацией этого конфликта, и мы привлечем Путина и его режим к ответственности", – написала Трасс.
По словам Кирби, Пентагон не может подтвердить сообщение о том, что российские войска применили химическое оружие в Мариуполе.
Если бы оказалось, что Россия применила химическое оружие в стратегическом городе, это означало бы серьезную эскалацию конфликта и стало бы прямым вызовом НАТО.
"Нам известно о сообщениях в социальных сетях, которые утверждают, что российские войска использовали потенциальный химический боеприпас в Мариуполе,– сказал Кирби. – Пока мы не можем подтвердить и будем продолжать внимательно следить за ситуацией".
"Эти сообщения, если они правдивы, вызывают глубокое беспокойство и отражают нашу обеспокоенность о потенциальной способности России использовать в Украине разнообразные средства борьбы с массовыми беспорядками, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами", – отметил Кирби.
- 24 марта президент США Джо Байден заявил, что в случае применения страной-агрессором Россией химического оружия против Украины последует "ответ", характер которого будет зависеть от "характера применения".
- 11 апреля Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что российские оккупанты хотят применить химическое оружие против украинских военных, удерживающих оборону мариупольской Азовстали.
- Позже полк Нацгвардии Азов сообщил, что оккупационные войска использовали в Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения.
Читайте также: Удар химоружием по Мариуполю. Трое бойцов Азова пострадали – Билецкий
Комментарии