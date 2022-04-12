В США и Великобритании отреагировали на возможное применение Россией химоружия в Мариуполе

В Соединенных Штатах Америки и Великобритании появились первые реакции на возможное применение Россией химического оружия в Мариуполе. Ситуацию прокомментировали министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Twitter и спикер Пентагона Джон Кирби, передает CNBC.

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"Сообщается, что российские войска могли использовать химические вещества для нападения на мариупольцев. Мы работаем с партнерами, чтобы срочно проверить детали.

Любое использование такого оружия было бы жесткой эскалацией этого конфликта, и мы привлечем Путина и его режим к ответственности", – написала Трасс.

По словам Кирби, Пентагон не может подтвердить сообщение о том, что российские войска применили химическое оружие в Мариуполе.

Если бы оказалось, что Россия применила химическое оружие в стратегическом городе, это означало бы серьезную эскалацию конфликта и стало бы прямым вызовом НАТО.

"Нам известно о сообщениях в социальных сетях, которые утверждают, что российские войска использовали потенциальный химический боеприпас в Мариуполе,– сказал Кирби. – Пока мы не можем подтвердить и будем продолжать внимательно следить за ситуацией".

"Эти сообщения, если они правдивы, вызывают глубокое беспокойство и отражают нашу обеспокоенность о потенциальной способности России использовать в Украине разнообразные средства борьбы с массовыми беспорядками, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами", – отметил Кирби.

24 марта президент США Джо Байден заявил, что в случае применения страной-агрессором Россией химического оружия против Украины последует "ответ", характер которого будет зависеть от "характера применения".

11 апреля Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что российские оккупанты хотят применить химическое оружие против украинских военных, удерживающих оборону мариупольской Азовстали.

Позже полк Нацгвардии Азов сообщил, что оккупационные войска использовали в Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения.

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