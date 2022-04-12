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В США и Великобритании отреагировали на возможное применение Россией химоружия в Мариуполе

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2022, 04:30
В США и Великобритании отреагировали на возможное применение Россией химоружия в Мариуполе - Фото
Мариуполь (Фото: полк Азов)

В Соединенных Штатах Америки и Великобритании появились первые реакции на возможное применение Россией химического оружия в Мариуполе. Ситуацию прокомментировали министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Twitter и спикер Пентагона Джон Кирби, передает CNBC.

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"Сообщается, что российские войска могли использовать химические вещества для нападения на мариупольцев. Мы работаем с партнерами, чтобы срочно проверить детали.

Любое использование такого оружия было бы жесткой эскалацией этого конфликта, и мы привлечем Путина и его режим к ответственности", – написала Трасс.

По словам Кирби, Пентагон не может подтвердить сообщение о том, что российские войска применили химическое оружие в Мариуполе.

Если бы оказалось, что Россия применила химическое оружие в стратегическом городе, это означало бы серьезную эскалацию конфликта и стало бы прямым вызовом НАТО.

"Нам известно о сообщениях в социальных сетях, которые утверждают, что российские войска использовали потенциальный химический боеприпас в Мариуполе,– сказал Кирби. – Пока мы не можем подтвердить и будем продолжать внимательно следить за ситуацией".

"Эти сообщения, если они правдивы, вызывают глубокое беспокойство и отражают нашу обеспокоенность о потенциальной способности России использовать в Украине разнообразные средства борьбы с массовыми беспорядками, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами", – отметил Кирби.

  • 24 марта президент США Джо Байден заявил, что в случае применения страной-агрессором Россией химического оружия против Украины последует "ответ", характер которого будет зависеть от "характера применения". 
  • 11 апреля  Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что российские оккупанты хотят применить химическое оружие против украинских военных, удерживающих оборону мариупольской Азовстали. 
  • Позже полк Нацгвардии Азов сообщил, что оккупационные войска использовали в Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения.

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мариуполь химическое оружие пентагон Лиз Трасс
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