Яременко объяснил, что дадут выборы на оккупированной территории

Богдан Яременко Фото: facebook.com/Богдан Яременко

Глава комитета Верховной Рады по международным отношениям и нардеп от Слуги народа Богдан Яременко считает, что благодаря выборам Украина сможет получить своих представителей в деоккупированном Донбассе. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Мы получим хотя бы каких-то представителей, к которым мы сможем относиться хоть немножко терпимо, и с которыми мы сможем позволить себе какие-то формы диалога. В отличие от тех московских назначенцев, которых нам подсовывают сегодня в качестве "лидеров "ДНР/ЛНР", - объяснил он.

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"При всей сложности проведения выборов после деоккупации, в них есть логика", - заявил Яременко.

Также нардеп выразил мнение, что даже если Украина не признает результаты выборов в Донбассе, то ей "удастся понять, насколько представительской является местная власть".

"Это раскроет определенное поле игры для Украины", - сказал нардеп.

Яременко допустил, что итоги выборов вследствие вмешательства Москвы для Украины вообще никакого значения иметь не будут: "А, возможно, мы получим какие-то органы местной власти, с которыми сможем обсуждать бытовые вопросы вроде ремонта коммуникаций и т.д. А на сегодня любой контакт с представителями так называемых "ДНР/ЛНР" создает для нас огромные политические трудности".

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