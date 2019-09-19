Яременко: Украинцам не нужен мир любой ценой

Богдан Яременко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Политическая сила, допустившая мир ценой капитуляции, потеряет легитимность, заявил депутат парламента из фракции Слуга народа, глава Комитета Верховной Рады по вопросам международной политики Богдан Яременко в интервью LIGA.net.

Ссылаясь на данные социологов, Яременко подчеркнул: "Преимущественное большинство украинцев хотят мира. Тех, кто готов воевать до конца, меньше 10%. Но для большинства украинцев будет недопустимым мир ценой капитуляции".

Яременко назвал недопустимые уступки, которые будут угрожать украинской государственности: изменения в Конституцию, "закрепление каких-либо статусов в результате военных поражений", проведение выборов в оккупированных районах отдельно от остальной части Украины по отдельным законам.



Читайте также: Штанмайер Шредингера. Что произошло в Минске и как формула Штанмайера стала такой важной