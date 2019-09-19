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Яременко: Украинцам не нужен мир любой ценой

Яременко: Украинцам не нужен мир любой ценой - Фото
Богдан Яременко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.09.2019, 16:28

По словам главы Комитета Рады по внешней политике, недопустимы изменения в Конституцию и выборы в Донбассе не на условиях Украины

Политическая сила, допустившая мир ценой капитуляции, потеряет легитимность, заявил депутат парламента из фракции Слуга народаглава Комитета Верховной Рады по вопросам международной политики Богдан Яременко в интервью LIGA.net.

Ссылаясь на данные социологов, Яременко подчеркнул: "Преимущественное большинство украинцев хотят мира. Тех, кто готов воевать до конца, меньше 10%.  Но для большинства украинцев будет недопустимым мир ценой капитуляции".

Яременко назвал недопустимые уступки, которые будут угрожать украинской государственности: изменения в Конституцию, "закрепление каких-либо статусов в результате военных поражений", проведение выборов в оккупированных районах отдельно от остальной части Украины по отдельным законам.

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