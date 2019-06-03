Ярош определился, с кем пойдет на выборы в Раду

Народный депутат, бывший лидер Правого сектора Дмитрий Ярош заявил, что будет баллотироваться в Верховную Раду от партии Свобода. Об этом он сообщил у себя в Facebook.
"Лучшим антивирусом от вируса промосковского реваншизма является украинский национализм", - полагает он.
Ярош добавил, что "националисты обязательно должны быть представлены в Раде".
Ранее лидер Свободы Олег Тягнибок заявил, что его партия, Правый сектор, С-14, Организация украинских националистов и Конгресс украинских националистов вместе пойдут на досрочные парламентские выборы 21 июля.
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