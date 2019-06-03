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03.06.2019, 12:45

Ярош определился, с кем пойдет на выборы в Раду

Ярош определился, с кем пойдет на выборы в Раду - Фото
Дмитрий Ярош (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Нардеп, лидер военизированного формирования Украинская добровольческая армия уверен, что националисты "должны иметь в парламенте мощную фракцию"

Народный депутат, бывший лидер Правого сектора Дмитрий Ярош заявил, что будет баллотироваться в Верховную Раду от партии Свобода. Об этом он сообщил у себя в Facebook

"Лучшим антивирусом от вируса промосковского реваншизма является украинский национализм", - полагает он.

Ярош добавил, что "националисты обязательно должны быть представлены в Раде".

Ранее лидер Свободы Олег Тягнибок заявил, что его партия, Правый сектор, С-14, Организация украинских националистов и Конгресс украинских националистов вместе пойдут на досрочные парламентские выборы 21 июля.

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Теги: выборы, дмитрий ярош, свобода, верховная рада, уда
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