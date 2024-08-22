Ярослава Магучих завоевала "золото" в Лозанне. Это ее первая медаль после Олимпиады

22 августа Магучих одержала победу в прыжках в высоту с результатом 1,99 метра

Ярослава Магучих (Фото: ЭРА/LAURENT GILLIERON)

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла "золото" в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги, состоявшемся в швейцарской Лозанне. Об этом свидетельствуют результаты соревнований.

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22 августа Магучих одержала победу в прыжках в высоту с результатом 1,99 метра. Это ее первая медаль после "золота" на Олимпиаде-2024.

Ее коллега, украинка Ирина Геращенко, не смогла преодолеть высоту 192 см на первом турнире после завоевания бронзы на Олимпийских играх-2024. Она завершила соревнование в Лозанне на пятом месте.

Места распределились следующим образом:

Ярослава Магучих (Украина) – 1,99; Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,96; Никола Олислагерс (Австралия) – 1,92; Кристина Хонзель (Германия) – 1,92; Сафина Садуллаева (Узбекистан) – 1,88; Ирина Геращенко (Украина) – 1,88.

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