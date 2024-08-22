Ярослава Магучих завоевала "золото" в Лозанне. Это ее первая медаль после Олимпиады
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла "золото" в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги, состоявшемся в швейцарской Лозанне. Об этом свидетельствуют результаты соревнований.
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22 августа Магучих одержала победу в прыжках в высоту с результатом 1,99 метра. Это ее первая медаль после "золота" на Олимпиаде-2024.
Ее коллега, украинка Ирина Геращенко, не смогла преодолеть высоту 192 см на первом турнире после завоевания бронзы на Олимпийских играх-2024. Она завершила соревнование в Лозанне на пятом месте.
Места распределились следующим образом:
- Ярослава Магучих (Украина) – 1,99;
- Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,96;
- Никола Олислагерс (Австралия) – 1,92;
- Кристина Хонзель (Германия) – 1,92;
- Сафина Садуллаева (Узбекистан) – 1,88;
- Ирина Геращенко (Украина) – 1,88.
- В начале августа 2024 года на Олимпийских играх в Париже Ярослава Магучих и Ирина Геращенко получили золотую и бронзовую медали в прыжках в высоту.
- Всего олимпийская сборная Украины привезла домой 12 медалей.
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