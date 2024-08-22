Ярослава Магучіх виборола "золото" у Лозанні. Це її перша медаль після Олімпіади
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла "золото" в стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги, що відбувся у швейцарській Лозанні. Про це свідчать результати змагань.
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22 серпня Магучіх здобула перемогу в стрибках у висоту з результатом 1,99 метра. Це її перша медаль після "золота" на Олімпіаді-2024.
Її колега, українка Ірина Геращенко, не змогла подолати висоту 192 см на своєму першому турнірі після завоювання бронзи на Олімпійських іграх-2024. Вона завершила змагання в Лозанні на п'ятому місці.
Місця розподілились таким чином:
- Ярослава Магучіх (Україна) – 1,99;
- Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,96;
- Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,92;
- Крістіна Хонзель (Німеччина) – 1,92;
- Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) – 1,88;
- Ірина Геращенко (Україна) – 1,88.
- На початку серпня 2024 року на Олімпійських іграх у Парижі Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули золоту та бронзову медалі в стрибках у висоту.
- Загалом олімпійська збірна України привезла додому 12 медалей.
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