Ярослава Магучіх виборола "золото" у Лозанні. Це її перша медаль після Олімпіади

22 серпня Магучіх здобула перемогу в стрибках у висоту з результатом 1,99 метра

Ярослава Магучіх (Фото: ЕРА/LAURENT GILLIERON)

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла "золото" в стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги, що відбувся у швейцарській Лозанні. Про це свідчать результати змагань.

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22 серпня Магучіх здобула перемогу в стрибках у висоту з результатом 1,99 метра. Це її перша медаль після "золота" на Олімпіаді-2024.

Її колега, українка Ірина Геращенко, не змогла подолати висоту 192 см на своєму першому турнірі після завоювання бронзи на Олімпійських іграх-2024. Вона завершила змагання в Лозанні на п'ятому місці.

Місця розподілились таким чином:

Ярослава Магучіх (Україна) – 1,99; Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,96; Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,92; Крістіна Хонзель (Німеччина) – 1,92; Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) – 1,88; Ірина Геращенко (Україна) – 1,88.

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