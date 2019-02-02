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02.02.2019, 13:30

Яценюк определился с участием в президентских выборах

Яценюк определился с участием в президентских выборах - Фото
Арсений Яценюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-премьер отказался участвовать в президентских выборах

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Лидер партии Народный фронт и экс-премьер-министр Арсений Яценюк решил не баллотироваться в президенты Украины. Об этом он сообщил на съезде своей партии Народный фронт, передает корреспондент LIGA.net.

"Это непростое решение...Сегодня недостаточно высоты, чтобы выиграть выборы президента Украины в 2019 году. Я реалист", - заявил он.

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По его словам, приоритетом для НФ будут парламентские выборы. "Я принял решение, что мы должны бороться за новую Верховную Раду и за формирование нового правительства", - добавил Яценюк.

Ранее актив НФ высказался за выдвижение Яценюка кандидатом в президенты. Однако еще до этого депутат партии Виктория Сюмар высказала мнение, что премьер-министр Владимир Гройсман, мэр Киева Виталий Кличко и Яценюк не будут участвовать в выборах.

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Теги: выборы, народный фронт, арсений яценюк
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