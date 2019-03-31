Явка 100%: в Антарктиде завершили голосование на выборах

Станция Академик Вернадский (фото - kpi.ua)

На украинской антарктической станции Академик Вернадский завершилось голосование на выборах президента, оно длилось всего час. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Голосование в Антарктиде началось 31 марта в 08:00 по местному времени (14.00 по Киеву) и закончилось через час.

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В голосовании приняли участие 34 гражданина - 11 участников двадцать третьей украинской антарктической экспедиции и 23 члена сезонного отряда ученых, которые сейчас находятся на станции.

В 15:40 по Киеву скан-копию протокола по результатам голосования отправили через интернет в Центральную избирательную комиссию.

Оригиналы бюллетеней и протокола опечатаны и будут переданы в ЦИК после ротации постоянной антарктической экспедиции, примерно во второй половине апреля, объяснили ученые.

А вот в Австралии (город Канберра) явка украинцев на выборы составила 7,2%.

25 марта украинцы в Антарктиде рассказали о подготовке к выборам.

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В Украине 31 марта проходят выборы президента. Избирательные участки начали работу в 8:00, закроются в 20:00. В избирательных бюллетенях - фамилии 39 кандидатов.