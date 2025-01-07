Yle: До конца недели НАТО привлечет до 10 кораблей для охраны в Балтийском море
НАТО усилит охрану критически важных подводных объектов в Балтийском море. Для этого планируют задействовать до 10 судов, сообщает Yle, ссылаясь на собственные данные.
По информации Yle, операция по охране начнется в конце текущей недели (до 12 января) и продлится до апреля. Ожидается, что будут задействованы суда Балтийского флота из стран НАТО и других государств.
Финский залив по-прежнему будут охранять корабли Финляндии и Эстонии. Сообщается, что корабли будут располагаться рядом с энергетическими и информационными кабелями.
Патрулирование будет в основном выполнять сдерживающий фактор. Yle также отмечает, что НАТО в международных водах не может блокировать проход кораблей.
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