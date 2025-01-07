Yle: До конца недели НАТО привлечет до 10 кораблей для охраны в Балтийском море

Отмечается, что миссия по усилению патрулирования продлится до апреля

Флот НАТО (Фото: nato.int)

НАТО усилит охрану критически важных подводных объектов в Балтийском море. Для этого планируют задействовать до 10 судов, сообщает Yle, ссылаясь на собственные данные.

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По информации Yle, операция по охране начнется в конце текущей недели (до 12 января) и продлится до апреля. Ожидается, что будут задействованы суда Балтийского флота из стран НАТО и других государств.

Финский залив по-прежнему будут охранять корабли Финляндии и Эстонии. Сообщается, что корабли будут располагаться рядом с энергетическими и информационными кабелями.

Патрулирование будет в основном выполнять сдерживающий фактор. Yle также отмечает, что НАТО в международных водах не может блокировать проход кораблей.

25 декабря вышел из строя эстонско-финский морской кабель Estlink 2. Его ремонт может продлиться до лета 2025 года.

26 декабря финские власти задержали нефтяной танкер Eagle S, являющийся частью теневого флота России, по подозрению в повреждении подводного электрического кабеля с Эстонией Estlink 2.

27 декабря сообщалось, что ЕС намерен усилить санкции против российского теневого флота в ответ на повреждения электрических и телекоммуникационных кабелей в Балтийском море.

30 декабря 2024 года НАТО приняло решение об усилении присутствия в Балтийском море из-за повреждений подводных кабелей.