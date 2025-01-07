Yle: До кінця тижня НАТО залучить до 10 кораблів для охорони у Балтійському морі
Флот НАТО (Фото: nato.int)

НАТО посилить охорону критично важливих підводних об'єктів у Балтійському морі. Для цього планують задіяти до 10 суден, повідомляє Yle з посиланням на власні дані.

За інформацією Yle, операція з охорони розпочнеться наприкінці поточного тижня (до 12 січня) та триватиме до квітня. Очікується, що буде задіяно суди Балтійського флоту з країн НАТО та інших держав.

Фінську затоку, як і раніше, охоронятимуть кораблі Фінляндії та Естонії. Повідомляється, що кораблі розташовуватимуться поряд з енергетичними та інформаційними кабелями.

Патрулювання переважно виконуватиме стримувальний фактор. Yle також зазначає, що НАТО у міжнародних водах не може блокувати прохід кораблів.

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