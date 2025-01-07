Yle: До кінця тижня НАТО залучить до 10 кораблів для охорони у Балтійському морі

Флот НАТО (Фото: nato.int)

НАТО посилить охорону критично важливих підводних об'єктів у Балтійському морі. Для цього планують задіяти до 10 суден, повідомляє Yle з посиланням на власні дані.

За інформацією Yle, операція з охорони розпочнеться наприкінці поточного тижня (до 12 січня) та триватиме до квітня. Очікується, що буде задіяно суди Балтійського флоту з країн НАТО та інших держав.

Фінську затоку, як і раніше, охоронятимуть кораблі Фінляндії та Естонії. Повідомляється, що кораблі розташовуватимуться поряд з енергетичними та інформаційними кабелями.

Патрулювання переважно виконуватиме стримувальний фактор. Yle також зазначає, що НАТО у міжнародних водах не може блокувати прохід кораблів.

25 грудня вийшов з ладу естонсько-фінський морський кабель Estlink 2. Його ремонт може тривати до літа 2025 року.

26 грудня фінська влада затримала нафтовий танкер Eagle S, який є частиною тіньового флоту Росії, за підозрою у пошкодженні підводного електричного кабелю з Естонією Estlink 2.

27 грудня повідомлялося, що ЄС має намір посилити санкції проти російського тіньового флоту у відповідь на пошкодження електричних та телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі.

30 грудня 2024 року НАТО ухвалило рішення про посилення присутності в Балтійському морі через пошкодження підводних кабелів.