Йованович сказала, кого США поддержат на выборах в Украине

Мари Йованович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что на выборах президента США "поддержат украинский народ". Об этом сообщает Голос Америки.

"Кого же поддерживают Соединенные Штаты на предстоящих выборах? Пожалуй, я вас не удивлю, если скажу, что мы поддерживаем украинский народ. Мы стоим рядом с вами, бок о бок, 27 лет независимости, пять лет революции и войны. Ваши цели - это наши приоритеты. Почему? Потому, что стабильная демократическая Украина с процветающей экономикой - это сильный партнер для Соединенных Штатов", - подчеркнула посол.

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Говоря о достижении мира в Донбассе посол США считает, что "военного способа решения конфликта с Россией нет".

По ее словам, единственный способ - политический, а краеугольный камень этой стратегии - минские соглашения.

"Некоторые скептики, и их много, говорят, что минские соглашения не работают, потому что Россия их не выполняет. Мы верим, что когда-то Россия таки выполнит свои обязательства. Мы заставляем Кремль платить высокую цену за агрессию", - отметила она.

29 ноября 2018 года Йованович заявила, что своим открытым нападением на украинские корабли в Керченском проливе Россия "переступила черту", переведя конфликт с суши на море.