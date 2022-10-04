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Южная Корея и США отработали высокоточные бомбардировки сразу после испытания ракеты КНДР

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 13:48
Южная Корея и США отработали высокоточные бомбардировки сразу после испытания ракеты КНДР - Фото
Фото: Twitter/U.S. Forces Korea

4 октября США и Южная Корея провели учения по нанесению высокоточных бомбовых ударов, это произошло практически сразу после запуска Северной Кореей баллистической ракеты в сторону Японии. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на южнокорейских военных.

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По словам сеульских военных, южнокорейские и американские истребители провели учения по точным бомбардировкам в ответ на запуск КНДР баллистической ракеты средней дальности, которая пролетела над Японией.

"С участием четырех истребителей F-15K ВВС Южной Кореи и четырех истребителей F-16 ВВС США южнокорейские F-15K выпустили две бомбы с боеприпасами прямой атаки (JDAM) по виртуальной цели на полигоне Джикдо, Западное море", – сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, имея в виду Желтое море.

Как отмечается, учения были направлены на демонстрацию способностей союзников наносить точечные удары по источнику провокаций.

Утром 4 октября Северная Корея впервые за пять лет запустила баллистическую ракету над Японией, что вызвало сигнал тревоги и временную приостановку движения поездов на севере Японии.

Ракета, судя по всему, пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан.

В Токио заявили, что ее дальность достигла 4600 км – возможно, самое большое расстояние, пройденное во время северокорейского испытательного полета.

  • 28 сентября Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья, заявили военные Южной Кореи за день до прибытия в Сеул вице-президента США Камалы Харрис

Наталія Медведєва
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кндр южная корея
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