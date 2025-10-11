Юлия Банковая на DMF: Персонализация – это об удобстве и уважении к читателю

Фото: LIGA.net

Главный редактор LIGA.net Юлия Банковая приняла участие в дискуссионной панели Donbas Media Forum "От аудитории к читателю: будущее персонализации контента".

Donbas Media Forum – одно из самых масштабных профессиональных событий украинского медиарынка. Форум ежегодно собирает журналистов, редакторов, менеджеров и представителей общественного сектора, чтобы обсудить вызовы, тенденции и будущее украинских медиа. В этом году среди главных тем – инновации, технологическая трансформация отрасли, работа с аудиторией и роль медиа в годы войны.

Дискуссия, в которой приняла участие главный редактор LIGA.net ,была посвящена тому, как украинские медиа могут сочетать традиционные форматы взаимодействия с аудиторией – ивенты, чаты, рассылки, активность в соцсетях – с будущими возможностями алгоритмической персонализации и искусственного интеллекта.

"Удовлетворение потребностей аудитории – это важная цель каждого медиа. Персонализация – это как раз об удобстве и уважении ко времени читателя", – заявила Юлия Банковая.

Она подчеркнула, что LIGA.net уже внедряет собственные технологические решения, которые помогают сделать контент не только качественным, но и удобным в потреблении: от различных форматов до аудиоплейлистов в личном кабинете читателя.

Кроме Юлии Банковой, в панели приняли участие исполнительный директор "Украинской правды" Андрей Боборыкин, CEO "Цукр" Дмитрий Тищенко, руководитель Havas Media Ukraine Оксана Якимец и директор по разработке и внедрению AI-сервисов Associated Press Трой Тибодо. Модерировала дискуссию журналистка и основательница YouTube-канала "Мейканемо" Екатерина Венжик.