Юлія Банкова на Donbas Media Forum: Персоналізація – це про зручність і повагу до читача

Головна редакторка LIGA.net взяла участь в одній з наймасштабніших професійних подій українського медіаринку

Фото: LIGA.net

Головна редакторка LIGA.net Юлія Банкова взяла участь в дискусійній панелі Donbas Media Forum "Від аудиторії до читача: майбутнє персоналізації контенту".

Donbas Media Forum – одна з наймасштабніших професійних подій українського медіаринку. Форум щороку збирає журналістів, редакторів, менеджерів і представників громадського сектору, щоб обговорити виклики, тенденції та майбутнє українських медіа. Цьогоріч серед головних тем – інновації, технологічна трансформація галузі, робота з аудиторією та роль медіа в часи війни.

Дискусія, в якій взяла участь головна редакторка LIGA.net, була присвячена тому, як українські медіа можуть поєднувати традиційні формати взаємодії з аудиторією – івенти, чати, розсилки, активність у соцмережах – із майбутніми можливостями алгоритмічної персоналізації та штучного інтелекту.

"Задоволення потреб аудиторії – це важлива мета кожного медіа. Персоналізація – це якраз про зручність і повагу до часу читача", – заявила Юлія Банкова.

Вона підкреслила, що LIGA.net уже впроваджує власні технологічні рішення, які допомагають зробити контент не лише якісним, а й зручним у споживанні: від різноманітних форматів до аудіоплейлістів в особистому кабінеті читача.

Окрім Юлії Банкової, у панелі взяли участь виконавчий директор "Української правди" Андрій Боборикін, CEO "Цукр" Дмитро Тіщенко, керівниця Havas Media Ukraine Оксана Якимець та директор із розробки й впровадження AI-сервісів Associated Press Трой Тібодо. Модерувала дискусію журналістка та засновниця YouTube-каналу "Мейканемо" Катерина Венжик.