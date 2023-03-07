Юлия "Тайра" Паевская стала лауреаткой премии Госдепартамента США

Украинский парамедик Юлия "Тайра" Паевская стала одной из лауреаток премии International Women of Courage (IWOC). Ее каждый год присуждает Госдепартамент США женщинам со всего мира, "которые работают над тем, чтобы построить лучшее будущее для всех".

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В этом году лауреатками стали 11 женщин.

"Премией IWOC, присуждаемой государственным секретарем уже 17 лет, отмечаются женщины со всего мира, которые продемонстрировали исключительное мужество, силу и лидерство в отстаивании мира, справедливости, прав человека, гендерного равенства, а также расширения прав и возможностей женщин и девочек во всем их разнообразии – часто с большим личным риском и жертвами", – говорится в сообщении Госдепа.

Церемония награждения лауреатов IWOC в 2023 году состоится 8 марта в Белом доме. Ее проведут госсекретарь США Энтони Блинкен и первая леди Джилл Байден.

Как отметили в Госдепартаменте, Юлия Паевская продемонстрировала "необычайное моральное и физическое мужество, защищая Украину от безжалостной российской агрессии".

Там напомнили, что в 2013 году Тайра оказывала медицинскую помощь участникам Революции достоинства, в качестве руководителя волонтерского отряда парамедиков "Ангелы Тайры" проводила тактическую медицинскую подготовку на передовой Донбасса с 2014 по 2018 год.

Российские оккупанты схватили Паевскую 16 марта 2022 года, когда она пыталась эвакуировать женщин и детей из Мариуполя в Запорожье. Во время трехмесячного заключения Тайра жила в маленькой камере с 22 другими женщинами, похудела почти на 10 кг и подвергалась пыткам и избиениям.

Оккупанты захватили Паевскую в Мариуполе в марте 2022 года и удерживали в течение трех месяцев. 17 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что ее удалось освободить.

В сентябре Тайра дала свидетельские показания перед Хельсинской комиссией Конгресса США.

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Вадим Ребрина

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