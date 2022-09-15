UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Тайра рассказала в Конгрессе США о том, что видела в плену у оккупантов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 20:46
Юлия Паевская (Фото - скриншот из видео)
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
"Читайте по губам..." Зеленский обратился к РФ после российского теракта на ТЭЦ-5 Харькова
"Читайте по губам..." Зеленский обратился к РФ после российского теракта на ТЭЦ-5 Харькова

Медик-волонтер Юлия Паевская ("Тайра"), которая три месяца была заложницей у оккупантов, дала сегодня свидетельские показания перед Хельсинской комиссией Конгресса США. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Тайра сообщила, что была свидетелем множества зверств, совершенных оккупантами – избиений и пыток, убийств, издевательств над женщинами, лишении медицинской помощи раненых. 

Она описала Мариуполь, который целенаправленно уничтожается методичными и спланированными ударами авиации, в том числе по больницам и жилым кварталам, и про медиков, которые пытаются спасать людей в условиях полного отсутствия медикаментов и анестезии, засыпающих от изнеможения на пару часов в сутки. 

"Семилетний мальчик с пулевыми ранениями умер у меня на коленях, потому что я не смогла его спасти", – рассказала Тайра.

Во время пребывания в заключении Тайра видела специально оборудованные камеры пыток, и то, как людей заставили раздеться, прежде чем их зарезали.

Оккупанты захватили Паевскую в Мариуполе в марте и удерживали в течение трех месяцев. 17 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что ее удалось освободить.

Читайте также: "Пять дней я не ела и практически не пила". Тайра рассказала о российском плене

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Тайра конгресс сша мариуполь хельсинская комиссия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 