Медик-волонтер Юлия Паевская ("Тайра"), которая три месяца была заложницей у оккупантов, дала сегодня свидетельские показания перед Хельсинской комиссией Конгресса США.

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Тайра сообщила, что была свидетелем множества зверств, совершенных оккупантами – избиений и пыток, убийств, издевательств над женщинами, лишении медицинской помощи раненых.

Она описала Мариуполь, который целенаправленно уничтожается методичными и спланированными ударами авиации, в том числе по больницам и жилым кварталам, и про медиков, которые пытаются спасать людей в условиях полного отсутствия медикаментов и анестезии, засыпающих от изнеможения на пару часов в сутки.

"Семилетний мальчик с пулевыми ранениями умер у меня на коленях, потому что я не смогла его спасти", – рассказала Тайра.

Во время пребывания в заключении Тайра видела специально оборудованные камеры пыток, и то, как людей заставили раздеться, прежде чем их зарезали.

Оккупанты захватили Паевскую в Мариуполе в марте и удерживали в течение трех месяцев. 17 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что ее удалось освободить.

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Сергій Бережний

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