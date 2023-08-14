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Юсов о профите от российских элит: "Он есть, но мы не можем об этом говорить"

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 08:18
Юсов о профите от российских элит:
Андрей Юсов (Фото: скриншот видео)

Часть российской "элиты" готова идти на контакт и местами болеет за то, чтобы другие группы внутри Кремля несли потери и поражения. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Сейчас среди российских представителей продолжается внутренняя конкуренция и борьба за какие-то преференции, потоки и должности, отметил представитель ГУР.

"Ключевым мотивом во многих этих процессах является поиск своего места и определенных гарантий безопасности в будущем после Путина . Многие представители военно-политического руководства сегодняшней путинской России действительно понимают она обреченная", – сказал Юсов.

Украина должна использовать эти процессы в свою пользу, подчеркнул представитель разведки.

"За ними нужно следить. Над этим работает и Украина, и наши партнеры по свободному миру, – сказал он. – Тем более, что часть этой так называемой "элиты" готова идти на контакт и иногда даже болеет  за то, чтобы те или иные группы внутри Кремля несли больше потерь и поражений".

На уточняющий вопрос LIGA.net, может ли Украина рассчитывать на более практический профит от них, Юсов ответил: "Он есть, но мы не можем об этом говорить. В большинстве случаев речь идет не об идеологической составляющей. Сугубо меркантильные рассуждения безопасности".

Путинская Россия делает ставку на дестабилизацию Украины и продолжает тратить на это колоссальные ресурсы. "Но это – двусторонний процесс. Мы тоже работаем. И мы понимаем, что демократические государства являются более устойчивыми, чем любая империя. Тем более – такая отсталая и загнивающая, как Россия", – сказал он.

  • Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов говорит, что в России уже знают об украинских источниках в окружении российского диктатора Путина и проводят проверки, которые не приводят к правильным результатам.
  • Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что Россия могла имитировать пуски ракет с территории Беларуси, чтобы втянуть ее в войну против Украины.

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Евгения Мазур
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