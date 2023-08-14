RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Юсов про профіт від російських еліт: "Він є, але ми не можемо про це говорити"

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 08:18
Юсов про профіт від російських еліт:
Андрій Юсов (Фото: скріншот відео)

Частина російської "еліти" готова іти на контакт і подекуди вболіває за те, щоб інші групи всередині Кремля зазнавали втрат та поразок. Про це в коментарі LIGA.net розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Зараз серед представників російських продовжується внутрішня конкуренція і боротьба за якісь преференції, потоки і посади, зазначив представник ГУР.

"Ключовим мотивом в багатьох цих процесах є пошук свого місця і певних безпекових гарантій в майбутньому після Путіна. Багато з представників військово-політичного керівництва сьогоднішньої путінської Росії справді розуміють вона приречена", – сказав Юсов.

Україна має використати ці процеси на свою користь, наголосив представник розвідки.

"За ними потрібно стежити. Над цим працює і Україна, і наші партнери з вільного світу, – сказав він. – Тим більше, що частина цієї так званої "еліти" готова іти на контакт і подекуди навіть вболіває  за те, щоб ті чи інші групи всередині Кремля зазнавали більше втрат та поразок".

На уточнювальне запитання LIGA.net, чи може Україна розраховувати на більш практичний профіт від них, Юсов відповів: "Він є, але ми не можемо наразі про це говорити. У більшості випадків ідеться не про ідеологічну складову. Суто меркантильні безпекові міркування".

Путінська Росія робить ставку на дестабілізацію України і продовжує витрачати на це колосальні ресурси. "Але це – двосторонній процес. Ми теж працюємо. І ми розуміємо, що демократичні держави є більш стійкими, ніж будь-яка імперія. Тим більше – така відстала і загниваюча як Росія", – сказав він.

  • Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов каже, що у Росії вже знають про українські джерела в оточенні російського диктатора Путіна та проводять перевірки, які не приводять до правильних результатів. 
  • Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що Росія могла імітувати пуски ракет з території Білорусі, щоб втягнути її у війну проти України.

Читайте також: Розбір | Репресії, попередження чи дестабілізація. Що означають чистки у військовому керівництві РФ

 

Євгенія Мазур
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнарозвідкаГУР МОандрій юсов
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 