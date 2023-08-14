Юсов про профіт від російських еліт: "Він є, але ми не можемо про це говорити"

Частина російської "еліти" готова іти на контакт і подекуди вболіває за те, щоб інші групи всередині Кремля зазнавали втрат та поразок. Про це в коментарі LIGA.net розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Зараз серед представників російських продовжується внутрішня конкуренція і боротьба за якісь преференції, потоки і посади, зазначив представник ГУР.

"Ключовим мотивом в багатьох цих процесах є пошук свого місця і певних безпекових гарантій в майбутньому після Путіна. Багато з представників військово-політичного керівництва сьогоднішньої путінської Росії справді розуміють вона приречена", – сказав Юсов.

Україна має використати ці процеси на свою користь, наголосив представник розвідки.

"За ними потрібно стежити. Над цим працює і Україна, і наші партнери з вільного світу, – сказав він. – Тим більше, що частина цієї так званої "еліти" готова іти на контакт і подекуди навіть вболіває за те, щоб ті чи інші групи всередині Кремля зазнавали більше втрат та поразок".

На уточнювальне запитання LIGA.net, чи може Україна розраховувати на більш практичний профіт від них, Юсов відповів: "Він є, але ми не можемо наразі про це говорити. У більшості випадків ідеться не про ідеологічну складову. Суто меркантильні безпекові міркування".

Путінська Росія робить ставку на дестабілізацію України і продовжує витрачати на це колосальні ресурси. "Але це – двосторонній процес. Ми теж працюємо. І ми розуміємо, що демократичні держави є більш стійкими, ніж будь-яка імперія. Тим більше – така відстала і загниваюча як Росія", – сказав він.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов каже, що у Росії вже знають про українські джерела в оточенні російського диктатора Путіна та проводять перевірки, які не приводять до правильних результатів.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що Росія могла імітувати пуски ракет з території Білорусі, щоб втягнути її у війну проти України.

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