За Крым. В Украину не пустили на съемки российскую актрису

В Украину не пустили российскую актрису, которая незаконно посещала временно оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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В ГПСУ не называют фамилии актрисы. Как сообщил источник LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Любви Резиной, девичья фамилия – Баханкова.

Пограничники пишут, что 32-летняя россиянка прибыла в аэропорт Борисполя из Варшавы. В Украине актриса планировала участвовать в съемках.

Однако, по данным пограничников, она нарушала порядок посещения Крыма. Из-за этого ее не пустили в Украину и запретили въезд на три года. Актриса улетела обратным рейсом.

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Марк Сировой

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