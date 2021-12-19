За Крым. В Украину не пустили на съемки российскую актрису
19.12.2021, 12:36
Любовь Баханкова (скриншот видео киношкола FCS, YouTube)
В Украину не пустили российскую актрису, которая незаконно посещала временно оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
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В ГПСУ не называют фамилии актрисы. Как сообщил источник LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Любви Резиной, девичья фамилия – Баханкова.
Пограничники пишут, что 32-летняя россиянка прибыла в аэропорт Борисполя из Варшавы. В Украине актриса планировала участвовать в съемках.
Однако, по данным пограничников, она нарушала порядок посещения Крыма. Из-за этого ее не пустили в Украину и запретили въезд на три года. Актриса улетела обратным рейсом.
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