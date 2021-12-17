В Борисполе пограничники запретили въезд в Украину российскому музыканту, который выступал в оккупированном Крыму. Сам он считает, что теперь украинцы "остались без хорошей музыки". Видео опубликовала Госпогранслужба.

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Источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что въезд запретили гитаристу российской группы "Город 312" Александру Ильчуку.

По данным ГПСУ, россиянин прилетел в Киев из Стамбула и хотел поучаствовать в "творческом проекте" в Украине. Пограничники установили, что он незаконно въезжал в Крым, посещая в разные годы фестивали на оккупированном полуострове.

На вопрос, когда он последний раз был в Крыму, россиянин говорил, что не помнит, а потом начал путаться, называя то 2001 год, то 2014-й. При этом, как отмечают в ГПСУ, музыкант хорошо помнил другие места своих выступлений.

Россиянин получил запрет на въезд в Украину на ближайшие три года.

"Ну все, остались без хорошей музыки", – прокомментировал гитарист.

Видео одного из выступлений в Крыму:

В ноябре 2021-го пограничная служба задержала 22-летнюю российскую блогершу Алену Вотинцеву, которая летом этого года незаконно ездила в Крым. Ей запретили въезд в Украину на три года.

11 декабря сообщалось, что российскую певицу Марию Гусарову (Mary Gu) и организатора ее концертов не пустили в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

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Оксана Житнюк

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