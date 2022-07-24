За Николаев. ВСУ уничтожили российскую батарею ЗРК С-300 под Херсоном

Украинские военнослужащие в ответ на очередной обстрел оккупантами Николаева из зенитно-ракетной системы С-300 уничтожили российскую батарею ЗРК С-300 под Херсоном. Об этом сообщается в сводке оперативного командования "Юг".

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Спикер "Юга" Владислав Назаров напомнил, что среди ночи россияне выпустили семь ракет из С-300 по Николаеву.

"В ​​ответ нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач уничтожена батарея ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского (Голопристанский район Херсонской области. – Прим. ред.). Также под огневой контроль взяты несколько объектов транспортной инфраструктуры на временно оккупированной территории, что существенно ограничивает маневренность и логистику вражеских войск", – сообщил Назаров.

Также он рассказал, что оккупационные войска под Херсоном доставляют боеприпасы под видом гражданских грузов. В Херсонскую область въехали более 20 так называемых "гуманитарных" КамАЗов, окрашенных в белый цвет.

"Реальный доставленный груз – боеприпасы ствольной артиллерии и РСЗО. Новые склады боеприпасов обустраиваются в гражданских постройках, в учреждениях культуры и образования", – сказал Назаров.

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Оксана Житнюк

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