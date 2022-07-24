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Оккупанты под утро выпустили по Николаеву семь ракет С-300: есть разрушения – фото

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2022, 15:53
Оккупанты под утро выпустили по Николаеву семь ракет С-300: есть разрушения – фото - Фото
Фото: ГСЧС

Под утро 24 июля российские оккупанты обстреляли Николаев из семи ракет комплекса С-300. В результате обстрела разрушены здания частных предприятий, на одном возник пожар. Об этом сообщили мэр города Александр Сенкевич и оперативное командования "Юг".

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Мэр города сообщил, что предварительно известно также о попадании в частное складское помещение и на территорию нескольких частных предприятий. 

Сенкевич также проинформировал о последствиях вчерашних вечерних обстрелов по городу в Корабельном районе. Пока известно о пятерых раненых, среди них подросток.

Фото: Сенкевич Telegram

В результате обстрела практически полностью разрушили еще одну школу в Николаеве, есть повреждение в многоэтажке и еще двух частных домах. 

Фото: ГСЧС

По информации ОК "Юг", вечером 23 июля оккупанты выпустили по городу четыре ракеты типа "Калибр".

  • Вчера, 23 июля, около 18:00 оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева. Тогда сообщали, что ранен 16-летний подросток.
  • Ночью, 24 июля, мэр Николаева сообщал об около пяти взрывах в городе.

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Наталия Фреик
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обстрел война С-300 Николаев
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