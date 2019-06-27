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27.06.2019, 12:55

За один месяц мы отброшены на 15 лет назад - соратник Порошенко

За один месяц мы отброшены на 15 лет назад - соратник Порошенко - Фото
Фото: Facebook Юрия Бирюкова

Юрий Бирюков прокомментировал вчерашние обыски сотрудников ГБР у чиновников Минобороны

Министерство обороны не сможет покупать вещобеспечение для ВС, поскольку следователи Государственного бюро расследований изъяли оригиналы соответствующей документации при обыске в ГУ материального обеспечения ВСУ. Об этом в Facebook сообщил член партии Европейская солидарность, соратник пятого президента Петра Порошенко Юрий Бирюков.

Он уточнил, что ГБР по итогам обыска изъяло оригиналы всей рабочей документации, технических условий, образцы, на основании которых производится контроль качества, а также компьютеры с документами.

"С сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет права покупать или принимать на склады ни одного элемента вещевого обеспечения. С сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет право покупать каски и бронежилеты", - написал Бирюков.

"За один месяц мы отброшены на 15 лет назад", - добавил он, отметив, что украинскую армию готовят к капитуляции.

Вчера Евросолидарность сообщила об обысках у Бирюкова, связав их с его волонтерской деятельностью. Это подтвердил и сам Бирюков. По его словам, дело, в рамках которого велись эти следственные действия, связано с вещобеспечением армии.

Затем ГБР сообщило, что провело массовые обыски у чиновников Министерства обороны.

Впоследствии Андрей Портнов, замглавы АП при Викторе Януковиче, заявил о своей причастности к обыскам у Бирюкова и сказал, что это его "привет" Порошенко.

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Теги: ВСУ, минобороны, юрий бирюков, гбр
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