За почти полтора года Россия продвинулась в Украине всего на 60 км – CSIS

Оборонные укрепления (Фото: Генштаб)

Темпы продвижения России с января 2024 года крайне медленные, из-за чего российские войска максимально прошли всего 60 км в Донецкой области. На Харьковском направлении фронт сдвинулся на 8 км, а на других участках почти не двигается. Об этом говорится в отчете Центра стратегических и международных исследований США (CSIS).

На востоке Донецкого фронта Россия начала наступление в октябре 2023 года и захватила Авдеевку в феврале 2024 года. С тех пор до апреля 2025 года российские войска продвинулись примерно на 60 км к западу в направлении города Покровск – в среднем всего 135 метров в день, отмечают аналитики.

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Продвижение России было еще медленнее вблизи Харькова. В ноябре 2024 года российские войска начали наступление вокруг города Купянск, форсировав реку Оскол и продвинувшись на запад с целью окружить город.

В течение следующих пяти месяцев они продвинулись примерно на 8 км в самой дальней точке, в среднем всего на 50 метров в день.

В других местах вдоль линии фронта Россия почти не добилась прогресса в оттеснении украинских войск с января 2024 года.

Аналитики сравнили эти данные с темпами продвижения в разных войнах и нашли соответствие только с событиями в Первой мировой войне. Во время наступления на Сомми (1916) французские и британские войска продвигались в среднем на 80 метров в день.

В результате того наступления поставленных задач достигнуто не было, а с обеих сторон погибли более 1,3 млн человек.