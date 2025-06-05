За майже півтора року Росія просунулася в Україні лише на 60 км – CSIS

Оборонні укріплення (Фото: Генштаб)

Темпи просування Росії з січня 2024 року є вкрай повільними, через що російські війська максимально пройшли лише 60 км в Донецькій області. На Харківському напрямку фронт зсунувся на 8 км, а на інших ділянках майже не рухається. Про це йдеться у звіті Центра стратегічних і міжнародних досліджень США (CSIS).

На сході Донецького фронту Росія розпочала наступ у жовтні 2023 року та захопила місто Авдіївка у лютому 2024 року. З того часу до квітня 2025 року російські війська просунулися приблизно на 60 км на захід у напрямку міста Покровськ – в середньому лише 135 метрів на день, зазначають аналітики.

Просування Росії було ще повільнішим поблизу Харкова. У листопаді 2024 року російські війська розпочали наступ навколо міста Куп'янськ, форсувавши річку Оскіл і просунувшись на захід з метою оточити місто.

Протягом наступних п'яти місяців вони просунулися приблизно на 8 км у найвіддаленішій точці, в середньому лише на 50 метрів на день.

В інших місцях вздовж лінії фронту Росія майже не досягла прогресу у відтисканні українських військ з січня 2024 року.

Аналітики порівняли ці дані з темпами просування у різних війнах та знайшли відповідність лише в подіях у Першій світовій війні. Під час наступу на Соммі (1916) французькі та британські війська просувалися в середньому на 80 метрів на день.

В результаті того наступу поставлених завдань досягнуто не було, а з обох сторін загинули понад 1,3 млн людей.