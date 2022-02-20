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За прошедшие сутки оккупанты 136 раз обстреляли позиции ВСУ. КПВВ "Счастье" закрыт

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2022, 08:13
За прошедшие сутки оккупанты 136 раз обстреляли позиции ВСУ. КПВВ
Фото: dpsu.gov.ua

В течение суток 19 февраля гибридные российские войска на Донбассе 136 раз открывали огонь, 116 – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Командование объединенных сил приняло решение закрыть КПВВ "Счастье" из-за обстрелов. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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По позициям сил ООС выпущено 2975 боеприпасов.

КПВВ "Счастье" три раза попадало под прицельный огонь минометов и станковых противотанковых гранатометов.

Командование объединенных сил отмечает, что обстрел КПВВ является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Один военнослужащий получил боевое травмирование.

С 8:00 20 февраля на период существования угрозы КПВВ "Счастье" временно прекращает пропуск лиц и транспортных средств. "Обращаемся к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании поездок", – сказано в сообщении.

За прошедшие сутки оккупанты 136 раз обстреляли позиции ВСУ. КПВВ "Счастье" закрыт
  • 19 февраля в районе боевых действий на Донбассе боевики российской гибридной армии открыли огонь по собственным позициям, чтобы обвинить в этом украинскую армию.
  • Для создания "сенсационных новостей" о действиях Украины российская пропаганда использует фейки, созданные и обнародованные ими еще в 2014 году. 
Вадим Ребрина
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обстрел Донбасс
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