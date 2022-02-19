Главком ВСУ: Российская пропаганда копирует свои провокации из 2014 года – фото

Для создания "сенсационных новостей" о действиях Украины российская пропаганда использует фейки, созданные и обнародованные ими еще в 2014 году. Об этом сообщил главком ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный в Facebook.

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Залужный ответил на публикацию российских пропагандистских ресурсов о якобы обстрелах со стороны Украины территорий рядом с населенными пунктами Ростовской области.

Он заявил, что подразделения ООС не производили никаких обстрелов ни оккупированных территорий, ни территории РФ с использованием артиллерийских систем, и что распространяемая Россией информация об этом является откровенной ложью и провокацией.

Главком также указал, что оккупанты для этой дезинформации использовали фейк, подготовленный и обнародованный ими еще в 2014 году. В качестве наглядного подтверждения он привел скриншоты публикаций 2014 и 2022 годов.

Залужный заявил, что сообщение о разрыве якобы украинского реактивного снаряда от РСЗО "Град" и 122-мм снаряда в Ростовской области является заведомым фейком, поскольку артиллерийские подразделения из состава ООС находятся в районах отвода на расстоянии более 21 км от линии разграничения, что превышает максимальную дальность стрельбы реактивных систем залпового огня "Град" и 122-мм орудий, которые находятся на вооружении ВСУ.

Ранее сегодня советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил LIGA.net, что пропагандистская активность России на временно оккупированных территориях и в Ростовской области – это попытка создать повод для начала нового вторжения в Украину.

17 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на заседании Совбеза ООН сказал, что Россия может использовать разные ложные предлоги для оправдания своего возможного вторжения в Украину, в том числе назвать сфабрикованный ею же инцидент как этническую чистку или геноцид.

17 февраля оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской, есть пострадавшие.

19 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что считает заявления российских властей о геноциде против русскоязычного населения на Донбассе "нелепыми".

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Сергей Бережной

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