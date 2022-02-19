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Россия пытается очевидным враньем и пропагандой оправдать агрессию – Офис президента

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2022, 18:48
Россия пытается очевидным враньем и пропагандой оправдать агрессию – Офис президента - Фото
Михаил Подоляк (Фото - пресс-служба Офиса президента)

Пропагандистская активность России на временно оккупированных территориях и в Ростовской области – это попытка создать повод для агрессии против Украины. Об этом советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил LIGA.net.

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Подоляк считает, что "уровень нелепости" заявлений пропагандистов говорит о том, что ситуация "представляет реальную опасность для мирных жителей и на временно оккупированной территории Украины, и на соседней территории России".

Он отмечает, что "абсолютно невозможно даже представить, чтобы кому-либо в украинской армии пришло в голову обстреливать территорию России, когда вблизи наших границ сконцентрирована такая группировка российских войск, тем более когда проводятся учения ядерных сил России".

Подоляк напоминает, что тот же самый российский пропагандистский набор с "операциями под ложным флагом" применялся при подготовке войны против Грузии в 2008 году. Кроме того, именно о таких провокациях и предупреждали на Западе: оккупанты сами совершают преступные действия, а обвиняют в этом Украину.

"Демократический мир точно не поверит ни в какие обстрелы Ростовской области России. Откуда стреляли? Кто стрелял? Очевидно, что это специально заготовленные шаги оккупантов, чтобы оправдать действия против Украины", – сказал Подоляк.

Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил,  выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, что считает заявления российских властей о геноциде против русскоязычного населения на Донбассе "нелепыми". 

17 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на заседании Совбеза ООН сказал, что Россия может использовать разные ложные предлоги для оправдания своего возможного вторжения в Украину, в том числе назвать сфабрикованный ею же инцидент как этническую чистку или геноцид.

Читайте также: Байден: Есть основания полагать, что Россия нападет на Украину в ближайшие несколько дней

Сергей Бережной, Юрий Смирнов
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