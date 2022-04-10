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За сутки 9 апреля ПВО ВСУ поразила 13 воздушных целей, в том числе три самолета

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 01:00
За сутки 9 апреля ПВО ВСУ поразила 13 воздушных целей, в том числе три самолета - Фото
Фото: ВС ВСУ

9 апреля противовоздушная оборона Воздушных сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поразила не менее 13 воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает ВС ВСУ.

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За сутки поражены такие цели оккупантов:

- три самолета;

- один вертолет;

- пять беспилотных летательных аппаратов;

- четыре крылатые ракеты.

Информация уточняется.

Авиация ВС ВСУ продолжает работу в небе: истребители совершают патрулирование в воздушном пространстве Украины, а штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м поддерживают действия наземных войск ракетно-бомбовыми ударами с воздуха.

Читайте также: Сегодня ВСУ уничтожили на востоке 80 оккупантов, самолет, вертолет, танки и БТРы россиян

Наталия Медведева
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