За сутки 9 апреля ПВО ВСУ поразила 13 воздушных целей, в том числе три самолета
10.04.2022, 01:00
Фото: ВС ВСУ
9 апреля противовоздушная оборона Воздушных сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поразила не менее 13 воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает ВС ВСУ.
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За сутки поражены такие цели оккупантов:
- три самолета;
- один вертолет;
- пять беспилотных летательных аппаратов;
- четыре крылатые ракеты.
Информация уточняется.
Авиация ВС ВСУ продолжает работу в небе: истребители совершают патрулирование в воздушном пространстве Украины, а штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м поддерживают действия наземных войск ракетно-бомбовыми ударами с воздуха.
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