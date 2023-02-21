За сутки уничтожено еще 760 россиян, 10 танков, четыре артсистемы – потери России
Армия России в течение 20 февраля потеряла в Украине 760 военных, 10 танков, четыре артиллерийских системы. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 144 440 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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С 24 февраля до утра вторника, 21 февраля, оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 144 440 (+760) человек ликвидировано,
→ танков – 3326 (+10),
→ боевых бронированных машин – 6562 (+9),
→ артиллерийских систем – 2338 (+4),
→ РСЗО – 471 (0),
→ средств ПВО – 243 (0),
→ самолетов – 299 (0),
→ вертолетов – 287 (0),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2023 (+5),
→ крылатых ракет – 873 (0),
→ кораблей/катеров – 18 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 5210 (+1),
→ спецтехники – 226 (+1).
- В феврале в Украине уничтожено в пять раз больше российских захватчиков, чем в январе.
- Рекордные потери оккупантов зафиксированы 11 февраля, когда за сутки было уничтожено 1140 россиян.
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