За сутки уничтожено еще 760 россиян, 10 танков, четыре артсистемы – потери России

Армия России в течение 20 февраля потеряла в Украине 760 военных, 10 танков, четыре артиллерийских системы. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 144 440 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля до утра вторника, 21 февраля, оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 144 440 (+760) человек ликвидировано,

→ танков – 3326 (+10),

→ боевых бронированных машин – 6562 (+9),

→ артиллерийских систем – 2338 (+4),

→ РСЗО – 471 (0),

→ средств ПВО – 243 (0),

→ самолетов – 299 (0),

→ вертолетов – 287 (0),

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2023 (+5),

→ крылатых ракет – 873 (0),

→ кораблей/катеров – 18 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 5210 (+1),

→ спецтехники – 226 (+1).

В феврале в Украине уничтожено в пять раз больше российских захватчиков, чем в январе.

Рекордные потери оккупантов зафиксированы 11 февраля, когда за сутки было уничтожено 1140 россиян.

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Наталія Медведєва

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